Vrouwenraad vraagt meer openbare toiletten: "Nu horeca gesloten is, kunnen kwetsbare groepen nergens terecht"

Door de coronacrisis zijn horecazaken tijdelijk weer gesloten, maar de winkelstraten en markten blijven geopend. Een dagje shoppen kan dus in principe nog, maar als je dringend naar het toilet moet, dan kom je al snel in de problemen. In België en Vlaanderen zijn er maar weinig openbare toiletten beschikbaar en nu kan je dus ook niet meer terecht bij de cafés en restaurants. Dat weerhoudt velen ervan om de winkels nog te bezoeken, en ook de marktkramers komen in een lastig parket, zo getuigen ze in Gazet Van Antwerpen.

Daarom doet de Vrouwenraad een oproep. Ze vragen de lokale overheden om voldoende openbare toiletten te voorzien, die voor iedereen toegankelijk zijn, genderneutraal zijn en na ieder bezoek worden gedesinfecteerd.

