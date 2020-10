VRT NWS lanceert EDUbox over sociale media

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. Het kan op twee manieren gebruikt worden. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van fiches, gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik. Of de EDUbox kan individueel doorlopen worden dankzij de interactieve onlineles, wat in tijden van afstandsonderwijs handig kan zijn voor leerkrachten.

Beide lesvormen zijn op identieke wijze opgebouwd. Ze starten met een introductie, gevolgd door een klein stukje theorie en verschillende opdrachten. Stap voor stap duiken de leerlingen zo achter de schermen van sociale media en leren ze hun eigen smartphonegebruik beter kennen.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox reportages met onder meer journalist Bram Vandeputte, die leerlingen helpt de belangrijkste principes te begrijpen. Ook professor Lieven De Marez (UGent) licht zijn onderzoek naar socialemediagebruik bij jongeren toe.