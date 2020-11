Vzw uit Torhout schenkt 100 wenskaarten aan palliatieve zorg in Roeselare voor de Warmste Week

"Wij zoeken creatieve enthousiastelingen die warme wenskaarten willen maken." Zo klonk de oproep van Vanessa Schoonbaert van vzw De Mantel, deze ochtend in Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen. "Je mag ze met de hand versieren, ontwerpen met de computer, het maakt niet uit. Maar wij willen graag mooie wenskaarten met een steunende boodschap voor onze palliatieve patiënten."

En die oproep werd meteen beantwoord. Via de Radio 2-app liet Heidi Ramault weten dat ze 100 wenskaarten wil schenken. "Onze vzw Thaismiles zet zich in voor verschillende projecten in Thailand. Wij maken wenskaarten en verkopen die normaal gezien ten voordele van onze projecten. Maar in moeilijke tijden moet de ene vzw ook de andere steunen."

