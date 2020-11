Waarom sturen goede doelen brieven met cadeautjes? En hoe kan je je uitschrijven?

Niet elk cadeau is even smaakvol

Werkhandschoenen, hondenpoepzakjes, een nagelknipper. Je kan het zo gek niet verzinnen of Dirk heeft het al gekregen. "De meeste dingen gooi ik direct in de vuilnisbak, maar bij sommige dingen frons ik toch even de wenkbrauwen. Zo kreeg ik een pen met het hoofd van een zwart kindje met kroeshaar. Dat neigt toch wel naar racisme voor mij."

Voor Dirk zijn al die gadgets niet nodig. "Dat ze mij brieven sturen, vind ik geen probleem. Maar al die cadeautjes zijn echt niet nodig. Dat is belastend voor het milieu en moet ook handenvol geld kosten. Zouden organisaties dat geld niet beter gebruiken voor het goede doel zelf? Voor mensen of dieren in nood?"

Geven doet geven

Volgens Ludo Longin van Direct Social Communications, een bedrijf dat goede doelen helpt bij het inzamelen van fondsen, hebben die cadeautjes soms wel hun nut. "Uit onderzoek blijkt dat mensen geneigd zijn om meer geld te geven wanneer ze zo'n cadeautje krijgen. En het bedrag dat ze meer geven, compenseert ruimschoots de kostprijs van zo'n gadget."

Maar Longing begrijpt dat die geschenkjes bij sommige mensen een omgekeerd effect hebben. "Het is belangrijk dat het gadget de boodschap versterkt. Zeker bij goede doelen die een project steunen dat minder voor de hand ligt, kan zo'n gadget wel helpen om mensen te overtuigen om te storten."

Adressen worden verhuurd

Luisteraar Dirk heeft het idee dat zijn adres is opgenomen in een database van vrijgevige mensen. Hij krijgt namelijk constant post van goede doelen. "Hoe komen die organisaties aan mijn gegevens?"

Volgens Ludo Longin is dat gemakkelijk te verklaren. "Er zijn databases met adressen. Wanneer goede doelen een fondsenwerving willen opstarten, huren zij een adresbestand. Dan kunnen ze elk adres op die lijst eenmalig gebruiken," zegt Ludo Longin.

"Adressen doorverkopen is verboden in België, ze verhuren niet. Maar het is wel mogelijk dat je adres in verschillende adressenbestanden is opgenomen en dat je daardoor veel post krijgt."

Wanneer je reageert op een fondsenwerving, kan het goede doel je gegevens wel opnemen in hun vaste adressenbestand en dan zal je in de toekomst vaker benaderd worden. "Goede doelen zullen je dan contacteren om je fiscaal attest af te leveren of om te kijken of je in de toekomst nog eens wil sponsoren."

Je kan je adres laten schrappen

Wat als je niet langer in zo'n adressenbestand wil staan? Dan kan je volgende stappen ondernemen.