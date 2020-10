"We botsen tegen de grenzen van het federale systeem": de "kakofonie" van het Belgische coronabeleid

"Het brandt zeker en vast wel. Minder uitslaand dan in Brussel en Wallonië, maar je moet niet wachten tot een brand je halve huis vernield heeft voor je duidelijkere maatregelen neemt", reageert infectiologe Erika Vlieghe. "Ook bij ons brandt het. We lopen wat achter, maar meer dan dat is het niet", waarschuwt ook viroloog Steven Van Gucht.

Hoogtijd om te handelen? De burgemeesters in de Vlaamse Rand zijn in elk geval ongerust en dringen aan op bijkomende maatregelen. In West-Vlaanderen overlegt gouverneur Carl Decaluwé vanmiddag met de burgemeesters over een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen.

Vandaag en morgen overlegt de Vlaamse regering met virologen, gouverneurs en "verantwoordelijken uit het economisch leven". Morgenavond is er een extra ministerraad over eventuele bijkomende maatregelen. "We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken", laat minister-president Jambon vanmorgen weten.