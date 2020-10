"Whaling" via Whatsapp: "Check of het bericht echt van die persoon komt"

Dit weekend zijn er drie mensen het slachtoffer geworden van Whaling via Whatsapp in politiezone Limburg Regio Hoofstad. Whaling is een vorm van oplichting waarbij de crimineel zich voordoet als een bekende die tijdelijk niet op zijn rekening kan. De slachtoffers schreven 17.000 euro, 6.333 euro en 2.498 euro over aan de oplichters, wat in totaal bijna 26.000 euro is.

“Als je zo’n berichtje krijgt, check even of het echt van je vriend, vriendin partner of kind komt. Bel die persoon op en vraag of hij het effectief is”, zegt Dorien Baens van politiezone LRH. “Als dat niet zo is, dan zijn het oplichters.” Bij LRH waren er de afgelopen tijd een twintigtal meldingen, maar ook bij andere politiezones verliezen mensen erg hoge bedragen.