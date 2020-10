WHO-toparts Ryan: "Europa moet coronavirus nu versneld aanpakken"

Toch is niet alles slecht: de capaciteit om zieken op te vangen in Europese ziekenhuizen is fors verhoogd en het aantal dodelijke gevallen is relatief "erg, erg klein", aldus de WHO-topman. Veel Europese landen kijken nu aan tegen een mogelijk tweede lockdown en dat is "niet een situatie waarin we ons willen bevinden", aldus Ryan.

WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus begrijpt dan weer niet dat Mark Meadows, de stafchef van het Witte Huis in de VS, eerder gezegd heeft dat "we de pandemie niet gaan controleren, maar wel vaccins, behandelingen en dergelijk". Die controle opgeven, is erg gevaarlijk, waarschuwde Tedros de Amerikaanse overheid. De uitspraken van Meadows hebben overigens forse kritiek in eigen land opgeleverd, vooral dan ook bij de Democratische presidentskandidaat Joe Biden die het opneemt tegen de Republikeinse president Donald Trump.