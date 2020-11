Wildcamera's filmen "bospoepers" in Zemst: "Verleg jullie werkterrein want echte wild heeft rust nodig" 

Elke zondagavond bekijkt Wim Jonckheere (die zichzelf nu een schuilnaam geeft) de beelden van zijn wildcamera's. Alleen ziet hij de laatste tijd heel wat ander loslopend wild dan gewoonlijk. "Mijn wildcamera's met nachtzicht hangen op tussen de Spiltstraat en Verbeetweg in Zemst", begint Wim zijn verhaal. "Alleen registreren die camera's de laatste tijd heel wat meer. Op de beelden, die live doorgestuurd worden naar mijn telefoon, zie ik een koppel in volle actie. Ik roep hen dan ook op om hun werkterrein te verleggen. Dat in eerste instantie voor het echte wild is bedoeld. Ik vrees dat de acties van het koppel misschien wel eens traumatische gevolgen voor die beestjes kan hebben. En daarnaast moet ik mij ook al verantwoorden bij mijn echtgenote, aangezien de deelnemers nogal een specifieke smaak hebben", lacht Wim.