Apotheek in Nieuwpoort krijgt brief met verdacht wit poeder

De politie is momenteel ter plaatste en heeft de apotheek afgesloten. "In afwachting van de civiele bescherming mag er niemand binnen in de apotheek. De civiele bescherming zal de verdachte enveloppe meenemen en onderzoeken", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. Ook de brandweer is ter plaatse met een adviseur van gevaarlijke stoffen.

Welke stof in de enveloppe zit, is voorlopig nog niet duidelijk. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of het gaat om een dure en misplaatste grap, of om iemand met slechte intenties. Het parket van Veurne is op de hoogte.