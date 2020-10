Coronavirus opnieuw opgedoken in helft van Vlaamse woonzorgcentra: "Geen tekort meer aan materiaal, wel aan personeel"

"Personeelsuitval is zeker een zorg in onze woonzorgcentra", geeft Moonens toe. "Er worden een aantal kanalen aangeboord om het personeel te versterken, denk aan het recente initiatief om tijdelijke werklozen in te zetten voor niet-zorgtaken."

Moonens verwijst naar het nieuwe platform van de VDAB waarbij mensen die bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn door de coronamaatregelen, in de zorg aan de slag kunnen voor ondersteunende taken. Denk maar aan het helpen organiseren van het bezoek of het smeren van de boterhammen in de leefgroepen. Het initiatief is nog geen week oud. Cijfers of het al dan niet goed loopt, zijn er nog niet. Het blijft dus afwachten of het de druk bij het zorgpersoneel effectief kan verlichten. Al horen we hier en daar al voorzichtig positieve signalen.