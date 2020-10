500.000 mondmaskers dan toch bruikbaar voor Vlaamse woonzorgcentra na heen-en-weerritje richting Zwitserland

Sinds de afkeuring van de mondmaskers lag de lading stof te vergaren in een loods in de Gentse haven. Snel een sticker plakken was geen optie, want een herkeuring was niet toegelaten. Er zat maar een ding op: de dozen op een vrachtwagen laden, de Zwiterse grens overrijden en terugkeren.



Zwitserland maakt namelijk geen deel uit van de Europese douane-unie en bij een nieuwe invoer mag er wél een herkeuring gebeuren. De stickers konden nu wel op de dozen worden geplakt en de Vlaamse woonzorgcentra kunnen dan toch over 500.000 extra mondmaskers beschikken. Niet onbelangrijk detail: de firma die verantwoordelijk was voor de bestickering van de mondmaskers stond in voor de kosten van het vervoer naar en van Zwitserland.