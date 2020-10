90 jaar na de "ramp van Lübeck": waarom een vaccin vandaag niet meer gevaarlijk is

In 1930 besliste de Duitse regering dat alle kinderen voortaan gevaccineerd moesten worden tegen tuberculose, een gevaarlijke infectieziekte. Het vaccin was nog nieuw en werd uitgevonden in Frankrijk. Stalen van het virus werden naar Duitsland opgestuurd, zodat Duitse laboratoria genoeg vaccins konden maken om alle kinderen in te enten.

Maar in een laboratorium in de noordelijke stad Lübeck ging het mis. "Het vaccin was gebaseerd op de vorm van tuberculose die voorkwam bij runderen", legt professor Jeroen van der Hilst uit, immunopatholoog aan der Universiteit Hasselt. "Een fel verzwakte vorm daarvan werd bij mensen ingeënt, zodat ze weerstand zouden kweken voor de echte vorm van tuberculose", legt de professor uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.

In het laboratorium in Lübeck werden ook stalen van menselijke tuberculose verwerkt. En op één of andere manier is dergelijk staal in het vaccin terecht gekomen. "In plaats van kinderen te vaccineren, kregen ze dus tuberculose ingespoten."