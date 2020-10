Verenigde Naties waarschuwen voor catastrofe: "Nog nooit zoveel ondervoede kinderen in Jemen" 

Het onderzoek werd uitgevoerd voor 133 zuidelijke districten in Jemen, waar 1,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar wonen. Uit de analyse blijkt dat het aantal gevallen van acute ondervoeding in 2020 is gestegen met bijna 10 procent. De grootste stijging is te zien bij jonge kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding. Dat is een stijging van 15,5 procent in 2020.