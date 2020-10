Akelig stil bij kostuumverhuur Baeyens: "Niemand huurt nog een halloweenpak, wel vraag naar coronavirus-outfits"

Huis Baeyens in Borsbeek is een begrip in de wereld van kostuums, attributen en feestartikelen. Toch is er bij de familie Baeyens weinig feestvreugde een paar dagen voor Halloween. "Andere jaren kom ik handen tekort in deze periode. Nu kan ik de klanten op één hand tellen. Ik schat dat we amper een derde van onze normale omzet draaien", zegt zaakvoerder Gert Baeyens in "Start Je Dag". "Er zijn geen evenementen, cafés zijn gesloten. Niemand komt een pak huren om achter de toog te staan of decoratie voor de zaal. Ik heb hier nog massa's rubberen grafzerken, spinnenwebben en doodskisten staan. Al promoten we die artikels niet in deze coronatijden."