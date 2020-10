België veroordeeld voor mensenrechtenschending omdat het Soedanees terugstuurde

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet nu twee inbreuken op het Europees Mensenrechtenverdrag. Ten eerste had de Belgische overheid moeten beseffen dat de situatie in Soedan problematisch was, en dat M.A. dus risico kon lopen. Dat ons land achteraf controleerde of de man nog veilig was, volstond niet. Het Europees Hof zegt ook dat de man verschillende keren zei dat hij bang was. Hij kreeg ook niet meteen toegang tot een advocaat, werd verhoord door iemand die niet vlot Arabisch sprak, en kreeg geen concrete vragen over het risico dat hij zou kunnen lopen bij een deportatie. Dat alles samen is volgens het Hof een schending van artikel 3: het verbod op onmenselijke of onterende behandeling.