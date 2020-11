Blankenbergse mist huwelijk zoon in India: "Ik zal blij zijn als ik hen écht kan vastpakken"

We hebben al veel berichten gekregen van mensen die hun trouwfeest hebben moeten uitstellen door corona. Niet leuk. Maar Rita uit Blankenberge had stiekem gehoopt dat het trouwfeest van haar zoon Filip en zijn Indische vriendin Deepa in India wél nog eens uitgesteld ging worden. Het feest, helemaal volgens de Hindoetraditie, had al enkele maanden geleden moeten plaatsvinden. Rita was klaar om naar India af te reizen, tot de coronacrisis roet in het eten gooide.



Enkele dagen geleden ging het feest dan toch door, maar zonder mama Rita dus. "Die datum werd gekozen door de lokale priesters op basis van de astrologie”, zegt ze. “De papa van Deepa is een echte Hindoe, dus veel ruimte voor discussie was er niet.”