Nieuwe bosbranden in Californië: meer dan 90.000 mensen geëvacueerd

Er woeden twee grote bosbranden in Irvine en Yorba Linda, in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Californië. Bijna 6.000 hectare grond werd vernield en meer dan 90.000 inwoners werden geëvacueerd. Twee brandweerlieden liepen ernstige brandwonden op. In veel delen van Californië geldt nu code rood vanwege groot brandgevaar. Hierdoor zitten er ook meer dan 100.000 gezinnen zonder stroom.