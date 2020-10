Bruce Springsteen tweet over Tony's Muziekhuis in Geel: "Een prachtige handgeschilderde etalage uit België"

Voor Tony's Muziekhuis in Geel was het geen alledaagse ochtend. Eigenaar Tony Janssens werd wakker met een mailtje van een klant, die hem doorverwees naar het Twitteraccount van de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen. Daarop pronkt sinds vannacht een foto van Tony's etalage. "Een prachtig handgeschilderd raam in België", schreef "The Boss" er zelf bij.

