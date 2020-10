Brusselaar Pierre Marcolini uitgeroepen tot beste patissier ter wereld

Pierre Marcolini begon zijn carrière als patissier op 19-jarige leeftijd. In 1995 opende hij zijn eerste winkel in Kraainem. Intussen heeft hij 40 vestigingen in België, Frankrijk, Luxemburg, Monaco, Engeland, Japan en Koeweit. Vijf jaar geleden volgde een winkel in Shangai, China. Daarnaast heeft Marcolini verschillende boeken geschreven over chocolade én zit hij als jurylid in de Franse tegenhanger van het tv-programma: 'Bake Off'. Daarin nemen verschillende patissiers het tegen elkaar op.