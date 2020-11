Brusselse museumsector niet te spreken over plotse sluiting: "Musea zijn geen coronabroeihaarden" 

Vooral over de timing zijn ze bij de Brusselse vzw niet te spreken. "Wij krijgen heel plots, via de pers dan nog, te horen dat we van de ene op de andere dag de deuren moeten sluiten. Het onhandige daarbij is dan ook nog eens dat de federale regering 24 uur daarvoor had gezegd dat we mochten openblijven. Wij vielen dus echt uit de lucht toen de sluiting van musea werd aangekondigd. Wij vragen ons echt af vanwaar dit komt omdat wij de week daarvoor hadden onderhandeld over de protocollen in de musea. Het was echt wel een verwondering. Wij weten dat de situatie erg is en dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Maar wij zijn er echt van overtuigd dat de musea niet de plaatsen zijn waar mensen het virus zullen oplopen. Er zijn al amper bezoekers, je loopt bijna alleen rond in een zaal en dat met mondmasker op."