Oost-Vlaamse bus rijdt door provincies om snelle coronatesten af te nemen. Eén sneltest kost 80 euro

Veel bedrijven verliezen tijdelijk door die quarantainemaatregel veel personeel. "Dat is jammer, want veel van die mensen testen nadien negatief. Om de mensen toch te kunnen testen zodat ze verder kunnen werken, zijn we met deze bus begonnen", legt Tfelt uit. "Iedereen van een bedrijf of een andere instantie kan dan snel getest worden en snel te weten komen of er een besmetting is met Covid 19 of niet."