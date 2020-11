Cafébaas verkoopt chrysanten nu zijn café dicht is door corona: "Bloemen om een dode stiel te redden"

"Het was eigenlijk het idee van mijn broer om chrysanten te verkopen", zo begint Stijn Terwecoren van café ’t Lof in Borchtlombeek (Roosdaal) zijn verhaal. "Mijn broer zei dat ik toch in een dode stiel zat met mijn café dat nog amper open is. Dus dacht hij aan de slogan 'Koop een bloem voor een dode om een dode stiel te redden'. En zo ben ik dus chrysanten beginnen te verkopen."