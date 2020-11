CD&V-voorzitter Coens uit Damme verontschuldigt zich voor etentje in hotel: "We waren eigenlijk van plan om af te halen"

"De beslissing om in het hotel te blijven eten, was compleet fout", beseft Coens nu. "De maatregel die hotelgasten toelaat om toch te eten in hun hotel, zou niet als achterpoort gebruikt mogen worden en al zeker niet door ons als politici. Wij hebben de taak om de politiek dichter bij de mensen te brengen en dat kan enkel als je het goede voorbeeld geeft. We moeten dus eigenlijk nog strenger zijn op onszelf dan op andere mensen. Maar goed, we hebben die fout nu gemaakt. Qua veiligheid was er geen probleem. Ik denk dat iedereen wel al eens een fout heeft gemaakt. Dit zal in elk geval niet meer gebeuren. Ik blijf mij inzetten om de regels zo goed mogelijk te respecteren."