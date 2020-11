Groene vingers? Help mee in dagcentrum De Pelgrim in Wulvergem voor De Warmste Week

De Pelgrim is een dagcentrum voor 35 volwassen met een mentale beperking. In de oude pastorij is er dagbesteding. Ze hebben er ateliers, maar ook een gigantische tuin. “Je kan erin verdwalen”, zegt Bianca Decroix. “Er is altijd veel werk te doen. Bomen snoeien, hagen scheren, hakselen. We hebben er ook onze eigen groententuin waar altijd werk aan is.”

Volgens Decroix is het nu het juiste moment om je groene vingers boven te halen. “Wij werken ook op het tempo van de cliënten. Zij gaan het zeer fijn vinden als er mensen komen helpen. Ze gaan er wel op toezien of het juist wordt gedaan”, lacht Decroix. “Uiteraard doen we dit coronaveilig en bewaren we de afstand.”

Interesse? Op de website van De Warmste Week kan je je aanmelden.