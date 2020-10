Prinses Delphine ontmoet koning Albert en koningin Paola op kasteel Belvédère: "Een nieuw hoofdstuk"

"Op zondag werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat. Tijdens onze ontmoeting in het kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen", luidt het in een gezamenlijk bericht van het Paleis.

En het zal alvast niet blijven bij die ene ontmoeting. "Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen."