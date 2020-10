Vlaamse regering rolt dan toch de brandslang uit: deze strengere maatregelen zitten mogelijk in de pijplijn

"Mijn ervaring is dat men op het terrein heel hard zijn best doet om het te handhaven", zegt Oost-Vlaams gouverneur Van Cauter daarover in "De ochtend" op Radio 1. "Per weekend zijn er in mijn provincie 40 à 50 tussenkomsten van de politie in de familiale of vriendenkring. Daar bevindt de motor van het virus zich. Daar moeten de mensen zich aan de maatregelen houden."