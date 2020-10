Justitie gaat meer digitaal tijdens coronapiek: meer videozittingen, telewerk en digitale dossiers

De videozittingen zouden er in eerste instantie komen voor zogenoemde burgerlijke zaken, zoals familiale zaken, of ondernemingsrecht. De partijen moeten het daar wel altijd mee eens zijn. "In de zaken waar het mogelijk is kunnen er stappen vooruitgezet worden door goed materiaal te voorzien voor de magistraten", zegt Van Quickenborne. Daarnaast werkt de minister ook aan een wettelijk kader om de stijging van videozittingen te stimuleren. "Het grote voordeel is dat men al die verplaatsingen niet meer moet doen. Dat men de tijd nuttiger besteedt. Advocaten moeten soms uren wachten om een zaak te pleiten. Op dat moment wordt er efficiënter gewerkt, is er minder verkeer op de baan. Ik denk dat het heel veel voordelen biedt", aldus de minister.

Naast de videozittingen investeert de minister ook in meer laptops voor het personeel en wil hij meer opleidingen vanop afstand. Momenteel heeft slechts de helft van de medewerkers van de Overheidsdienst een laptop, namelijk 11.200 medewekers. De komende maanden komen er alvast 1.800 bij.