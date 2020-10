Drukte bij kapsalon in As: “Mensen zijn bang dat de kapsalons weer moeten sluiten”

“De telefoon staat roodgloeiend”, zegt Silvina Masia van Kapsalon Silvina in As. “Mensen maken nog snel een afspraak omdat ze bang zijn dat de kapsalons terug moeten sluiten.” Klanten houden er rekening mee dat de regels voor kapsalons opnieuw kunnen verstrengen. “Naar de kapper is bijna het enige uitje wat nog kan”, vertelt Silvina. “Hier wordt nog gepraat, hoor! Door het mondmasker moeten we alleen vaak herhalen wat we zeggen en koffie drinken is ook niet meer mogelijk.”

Silvina heeft na de eerste lockdown verschillende gekke kapsels voorbij zien komen. “Dat is waarschijnlijk de reden waarom er nu zoveel afspraken gemaakt worden.” Er zijn ook veel mensen zelf aan de slag gegaan met hun haar. “Maar dat is hun vergeven”, zegt Silvina. Of er verstrengde maatregelen komen voor de kapsalons, valt nog af te wachten.

Uit een kleine rondvraag bij Limburgse kappers blijkt wel dat het niet overal even druk is. Sommige kappers krijgen zelfs minder volk over de vloer.