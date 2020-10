Eerste asielzoekers zijn aangekomen in Parkhotel Hasselt

Opvallend is dat de uitbating deze keer niet gebeurt door Fedasil of het Rode Kruis maar door een privé-firma. "Umami uit Genk is een cateringbedrijf dat al langer het eten leverde in verschillende opvangcentra, maar in Hasselt zorgt het dus voor de volledige uitbating," aldus Mieke Candaele van Fedasil. Het nieuwe centrum in Hasselt moet het tekort aan opvangplaatsen helpen opvangen. Het blijft in principe 1 jaar open, een periode die maximaal met 6 maanden kan verlengd worden.