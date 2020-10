Gent annuleert Lichtfestival, eindejaarsvuurwerk en nieuwjaarsdrink

Eerder had de stad aangekondigd dat ze het Lichtfestival in een aangepaste vorm zou organiseren. Met afgesloten locaties en een reservatiesysteem, maar ook dat is in deze coronatijden geen goed idee, zegt de stad. Normaal zou het Lichtfestival eind januari plaatsvinden, maar de stad verplaatst het evenement naar een latere datum. Wanneer dat dan is, is nog niet bekend. Bij de vorige editie van het Lichtfestival, in 2018, waren er 835.000 bezoekers.

"Samen met mij keken heel wat Gentenaars uit naar het Lichtfestival", zegt schepen Annelies Storms. "Maar we kunnen niet anders dan rekening houden met de moeilijke omstandigheden. Zorgen voor elkaar is nu het belangrijkste. Uitstel is zeker geen afstel: er komt een Lichtfestival zodra de situatie het toelaat."

Ook het eindejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink zijn geannuleerd, omdat beide evenementen altijd veel volk lokken. De stad bekijkt wel of er coronaveilige alternatieven mogelijk zijn.