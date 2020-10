Groen eist ontslag van VRT-voorzitter Luc Van den Brande: "Hij heeft zaken verzwegen voor de raad van bestuur"

De bundel documenten waarvan sprake omvat onder meer notities van de leden van de VRT-directie, waarin zij eind vorig jaar de attitude van hun collega-directeur Peter Claes vernietigend aanklaagden. Volgens de krant De Standaard komen veel elementen ook terug in het kritische rapport van Audit Vlaanderen.

"Ik ben er dus van overtuigd dat meneer Van den Brande op de hoogte was en zaken heeft verzwegen voor de raad van bestuur. Het zijn zaken die hij wist, hij is ook lid van het auditcomité van de VRT. Dit had vroeger moeten worden aangepakt, hij heeft dat niet gedaan", klaagt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman aan. "Feit is dat Luc Van den Brande de VRT enorme schade heeft berokkend. Had hij vroeger ingegrepen, dan was het conflict niet geëscaleerd."

Ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), partijgenoot van Luc Van den Brande, had vroeger moeten ingrijpen, stelt Meuleman. "Ik weet niet of hij in het bezit was van de documenten. Maar ofwel heeft de voorzitter van de raad van bestuur hem ook zaken op de mouw gespeld, ofwel wist de minister het wel en dan wil ik hem zeker vragen wat hem bewogen heeft."