Handvol Kempense gemeenten roepen op tot strengere coronamaatregelen: "Anders doen we het zelf"

Volgens de gemeenten is het 5 over 12. Zo was er afgelopen weekend nog een opnamestop in het Heilig Hartziekenhuis in Mol, het referentieziekenhuis in de buurt. Voor de 4 burgemeesters gaan de huidige maatregelen niet ver genoeg. Ze willen het vrijetijdsleven tijdelijk on hold zetten.

"Als de hogere overheid niet met strengere maatregelen komt, leggen we ze desnoods zelf op", zegt Johan Leysen, burgemeester van Balen (CD&V). "Wij vragen dat onze verenigingen en (sport)organisaties hun activiteiten stopzetten. Even de pauzeknop indrukken. Als er geen verstrengingen komen voor het einde van de week, gaan we zelf maatregelen opleggen." De burgemeesters beseffen dat verschillende maatregelen per gemeente niet bevordelijk is voor de uniformiteit en duidelijkheid. "Gelukkig durf ik toch te hopen dat we dat niet zelf moeten doen."