De ene kiezer is de andere niet: hoe de swingstaten de Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen bepalen

De verkiezingen voor het Witte Huis vinden over het hele grondgebied van de VS plaats, van Hawaï tot Maine en van Alaska tot Texas. En toch lijkt de strijd zich vooral af te spelen in een veertiental staten: de swingstates of battleground states - staten die schommelen tussen een Republikeins en Democratisch overwicht. Een kiezer in een swingstate als Florida of Arizona is de kandidaten veel meer waard dan een kiezer in Oklahoma of Californië. Dat is al sinds decennia zo. Dit jaar blijkt bovendien dat de swingstates aan het verschuiven zijn: het strijdtoneel verplaatst zich en breidt uit.