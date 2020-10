Huiszoekingen bij Arendonks transportbedrijf na mogelijke sociale fraude: chauffeurs krijgen slechts 600 euro per maand

De huiszoekingen vonden plaats in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Transportbedrijf Van Steenbergen, met hoofdzetel in Arendonk, zou via postbusbedrijven in verschillende Europese landen buitenlandse chauffeurs, voornamelijk Roemenen, tewerkgesteld hebben tegen tarieven die onaanvaardbaar zijn in België. De verloning van de chauffeurs bedroeg tussen 500 en 600 euro per maand, plus een onkostenvergoeding. Heel wat chauffeurs klagen ook over te lange werkdagen, inbreuken op de rij- en rusttijden, te lange arbeidsperioden en beperkte voorzieningen wat betreft toiletten, douches, verwarming en overnachting. Drie verdachten werden opgepakt.

In Arendonk heeft het bedrijf een reputatie. "De buurtbewoners noemen het industrieterrein daar Klein-Roemenië", zegt Wim De Jonghe van de socialistische vakbond. "De vrachtwagenchauffeurs slapen daar in het weekend in een container achteraan het gebouw of hun vrachtwagen. De Roemeense dispatching gebeurt daar ook vanuit een soort tuinhuis."