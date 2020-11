Ex-staatssecretaris Bruno De Lille vindt "Jommeke" vrouwonvriendelijk: "Vrouwen altijd in de keuken"

Maar is dat nu iets waar mensen van wakker moeten liggen in deze corona-crisis? Bruno De Lille: "Om de drie maanden verschijnt een nieuw album, dan mag dat toch eens wat meer met de tijd mee zijn, waarin meisjes en vrouwen ook de avontuurlijke helden kunnen zijn. De mama van Jommeke, Marie, staat altijd in de keuken, de Miekes maken kleren of verzorgen, enzovoort. Oké, in de nieuwere albums is de moeder van Jommeke al het wassen en plassen wel eens beu en gaat ze op pianoles en heeft ze hobby's, maar werken gaat ze zeker niet."

"De albums worden toch aangepast, zo is Flip de papegaai niet meer een cadeau van nonkel pater uit de Congo maar een cadeau van gravin Groenvijver. Het taalgebruik is aangepast, maar de moeder van Jommeke staat nog altijd aan de afwas, en als er een ongeluk gebeurt, is het de schuld van een vrouw achter het stuur. Dus is het een kleine moeite om vrouwen eens anders te tekenen of iets anders laten doen. Op zich heb ik er geen probleem mee dat Flip de papegaai een macho is die elke vrouw probeert te versieren, maar er zouden ook wat vrouwelijke voorbeelden mogen zijn die iets meemaken of de leidende rol nemen. In andere strips zoals Kiekeboe gebeurt dat wel."

De Lille blijft wel Jommeke lezen als kort ontspanningsmoment, in bad bijvoorbeeld na een drukke dag als directeur van de Brusselse scholengroep Sint-Goedele.