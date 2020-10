Scouts en Gidsen Vlaanderen: "Begrip voor de beperkingen en zien wat nog mogelijk is"

"De activiteiten voor de ouder dan 12-jarigen worden dus "on hold" gezet", aldus Van Reusel. "Gelukkig is dat een groep die nog via sociale media in verbinding kan blijven. Voor de jonger dan 12-jarigen kan nog een en ander doorgaan, maar we zullen moeten zien wat - in code rood - nog mogelijk is. Voor de leiding geldt dat alleen nog contacten online zullen kunnen want fysieke sociale contacten zijn uit den boze."