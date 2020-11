Jongerenatelier Villa Basta ligt stil tot eind december: "Risico op besmettingen wordt te groot"

"We hebben vandaag beslist om de stekker er tijdelijk uit te trekken, tot eind december", vertelt coördinator Wouter Elen. "De cijfers liegen er niet om hé, we zijn in België ineens ergens eerste in geworden en dat is dan met de coronacijfers binnen Europa."

Er komen kinderen van overal naar Villa Basta in Hasselt, Genk, Pelt of Geel. "Wij zijn een kruispunt tussen scholen, we hebben ook al enkele besmettingen gehad bij tieners. We vonden dat we op tijd moesten ingrijpen."