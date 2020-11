Kerstkaartjes van Deerlijks bedrijf spelen in op corona: "We hadden 2020 beter gebrost"

De vooruitzichten voor de eindejaarsperiode zijn niet om vrolijk van te worden. Kerstmarkten mogen niet doorgaan in West-Vlaanderen en het is nog maar de vraag in hoeverre we Kerst en Oudejaar zullen kunnen vieren met vrienden en familie. Maar Jesse Vanden broeck uit Deerlijk probeert er toch positief bij te blijven en lanceert met zijn bedrijf "Kaart van Troje" een reeks grappige wenskaarten. "Zoals altijd zijn het vrij eenvoudige kaarten, met een grappige of ontroerende tekst: "Volgend jaar beter" bijvoorbeeld, of "2021 zal serieus uit haar pijp mogen komen". Onze bedoeling was om het collectieve gevoel dat mensen hebben bij 2020 weer te geven met een humoristische toets."



Voor Jesse zelf viel 2020 al bij al nog mee. "Rond moederdag hebben we goed verkocht, omdat veel mensen toen niet zelf op bezoek konden bij hun mama. Ik verwacht voor Kerst en eindejaar een beetje hetzelfde." Zelf zal hij wel geen kaarten versturen van zijn corona-collectie. "Neen, dat doen we nooit met de eindejaarsperiode. We maken dan een afzonderlijke, gepersonaliseerde kaart met een tekening van het gezin."