Kerstversiering verkoopt extra vlot om donkere coronadagen door te komen: "Sommige klanten zetten nu al een kerstboom voor de gezelligheid" 

In tuincentrum Goessens in Erpe-Mere verkoopt de kerstdecoratie al enorm vlot. "In 8 op de 10 winkelkarren ligt nu sowieso al minstens 1 kerstartikel", zegt David Blondel van het centrum. "Mensen willen in deze vreemde coronatijden duidelijk sneller de gezellige kerstsfeer in huis." Bij Goessens is er al sinds begin oktober een kerstafdeling. "Het loopt vlotter dan de voorbije jaren". In Eurotuin in Merelbeke is er al kerstdecoratie te koop sinds begin september. "De meeste jaren verklaren ons mensen gek omdat er al zo vroeg een afdeling is, nu stelt niemand zich er vragen bij."