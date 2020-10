Koning Albert II keert zijn koninklijke kar: de reputatieschade om prinses Delphine werd te groot

Het is nog maar een goede drie weken geleden dat het hof van beroep in zijn arrest koning Albert definitief op zijn nummer zette en zijn buitenechtelijke dochter Delphine over de hele lijn rehabiliteerde. Haar halfbroer koning Filip liet er vervolgens geen gras over groeien: acht dagen later nodigde hij Delphine al uit op het kasteel van Laken. Dat maakten ze een week later samen bekend in een warme Facebookpost (zie onder).