Politie Kortrijk koopt 250 maliënkolders: "Veiliger tegen messteken dan de huidige kogelvrije vesten"

Het bedrijf Seyntex uit Aalter maakt maliënkolders volgens de middeleeuwse techniek: ze weven metalen ringen aan elkaar. Maar ze stoppen de beschermvest wel in een modern jasje. De maliënkolders zijn minder zwaar en zitten in een stoffen hoes. "Je zal het dus niet kunnen zien wanneer een agent een maliënkolder aanheeft", zegt Thomas Detavernier van de politiezone.

"De kogelvrije vesten die de agenten nu dragen, voldeden niet meer aan de normen", zegt Detavernier. "Onze huidige kogelwerende vesten hadden een upgrade nodig. De maliënkolders, in het hoesje, kunnen we in de bestaande vest inbrengen. Op die manier beschermen we de agenten nog beter tegen messteken."