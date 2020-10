Leerlingen van middelbare school Groenhove in Waregem volgen online les: "1 op 5 moest sowieso al thuis blijven"

1 op de 5 leerlingen van de middelbare school Groenhove, een afdeling van het Atheneum in Waregem, zit in quarantaine omdat ze corona hebben of in contact gekomen zijn met iemand die corona heeft. Daarom heeft de school, samen met het CLB en de crisiscel van de stad Waregem, beslist om iedereen thuis te laten. De school gaat in code rood en alle lessen gaan de komende weken online door. Schepen van Onderwijs Jo Neirynck spreekt van een noodzaak: "De laatste dagen was er een heel sterke stijging van het aantal jongeren dat in quarantaine moest op school, dus lijkt afstandsonderwijs de beste oplossing. De leerkrachten hebben daar ondertussen ook al ervaring mee."

Er lopen 435 leerlingen school aan Groenhove. Eerder had ook het Sint Franciscus Xaveriusinstituut in Brugge al beslist om te sluiten, beter bekend als de Frères. Daar volgen sinds gisteren alle 830 leerlingen online les.