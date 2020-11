Leuven is Europese Sportstad 2021

Leuven heeft meer zwembaden en sporthallen per inwoner dan eender welke andere Belgische stad. Er is dus een groot sportaanbod, en er wordt ook nog altijd volop geïnvesteerd in sportinfrastructuur: "Deze legislatuur was er 57 miljoen euro ingeschreven in de begroting om te investeren in bijkomende sportinfrastructuur, want hoe meer mensen je aan het sporten krijgt, hoe meer clubs", zegt schepen van sport Johan Geleyns. "En hoe groter het aanbod moet zijn om die sportverenigingen te kunnen huisvesten. En we slagen daar elke keer in en dat heeft ook de jury kunnen overtuigen om Leuven te kiezen als Europese sportstad."