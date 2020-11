Luchthaven Oostende heeft eerste snellaadstation van Fastned in ons land

Er rijden altijd maar meer elektrische auto's en daarom is het belangrijk dat er genoeg laadpunten zijn. Sommige mensen aarzelen om elektrisch te rijden omdat het lang duurt om de auto op te laden. Daarom bouwt Fastned overal in Europa snellaadstations. Het bedrijf heeft 126 van die stations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook het eerste station in België.

Caro De Brouwer van Fastned: "Wij focussen op het snelladen: 10 à 15 minuten laden en weer op de baan kunnen. De snelheid van laden hangt af van het type wagen, maar het is een technologie die vooruit gaat. " Naast het station in Oostende zal Fastned nog 13 snellaadstations bouwen langs autosnelwegen in Vlaanderen.