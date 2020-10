3 doden bij zwaar ongeval met spookrijder op E19 in Vilvoorde

Op de E19 ter hoogte van de oprit van Vilvoorde richting Brussel is een zwaar dodelijk ongeval gebeurd. Drie mannen in een auto vluchtten weg van de politie. In hun vlucht begonnen ze te spookrijden op de snelweg. Daar zijn ze met een bestelwagen gebotst. De bestuurder van de bestelwagen is lichtgewond. De drie inzittenden van de vluchtende auto zijn overleden.