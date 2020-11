Mag je nog een eigen mondmasker dragen in de Limburgse ziekenhuizen? "Elk ziekenhuis beslist zelf"

In het Jessa ziekenhuis in Hasselt en het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder krijgen patiënten ook een chirurgisch mondmasker, maar bezoekers mogen wel een eigen mondmasker dragen. "Wij controleren wel heel goed op hoe het mondmasker gedragen wordt", zegt Diane Mombers van het Sint-Franciscusziekenhuis. "Er is ook een mondmaskerautomaat voor als de bezoeker geen mondmasker bij heeft, of dat mondmasker niet meer in orde is."

In het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt en het ZOL in Genk mogen zowel patiënten als bezoekers wel nog een eigen mondmasker dragen. "Patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis krijgen wel een mondmasker", zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. "Ambulante patiënten en bezoekers kunnen een eigen mondmasker opzetten, maar dat controleren we wel."