Man die fietsen zocht om te herstellen en weg te schenken voor De Warmste Week zet oproep stop: “Het was een bom!”

De hobbyfietsenmaker verzamelt fietsen om ze in orde te zetten en via het OCMW van Oostkamp te schenken aan mensen die het nodig hebben. Het initiatief voor De Warmste Week sloeg enorm aan. “Amai, dat was een bom. Het is echt overweldigend. Ik sta versteld van hoe vrijgevig de Vlamingen zijn. Er zaten heel veel mooie exemplaren bij, zelfs spiksplinternieuwe. Dat doet me een enorm plezier”, zegt Tavernier enthousiast.

Hij weet nu alleszins wat te doen. “Ik zal heel veel werk hebben. Ik kan enkele maanden verder met het opknappen en herstellen van die fietsen. Ik gok dat er zo’n 40-tal zijn binnengebracht. Ik kan ze niet allemaal in mijn garage of tuin zetten, dus probeer ik er op tijd weg te schenken zodat er plaats is voor andere fietsen.

Het initiatief was zo’n succes dat Tavernier de actie van de website van De Warmste Week heeft moeten halen. “Dat is niet negatief bedoeld hoor, ik zal het anders niet kunnen bolwerken”, besluit hij.