Man uit Wervik gearresteerd na vermoedelijk schot op arbeiders 

De politie kwam ter plaatse, maar de man sloot zich op in zijn woning en weigerde naar buiten te komen. Omdat niet duidelijk was hoe gevaarlijk de man was, sloot de politie de straat af. De politie haalde er ook de speciale eenheden van de federale politie bij, vertelt burgemeester van Wervik Youro Casier (SP.A): "Die man weigerde pertinent om open te doen, dus kon de politie niet anders dan de speciale eenheden oproepen Zij hebben hem uiteindelijk kunnen overtuigen om toch buiten te komen."



De man werd overgebracht naar het politiekantoor van Ieper voor verder verhoor. En de speciale eenheden doen een huiszoeking, op zoek naar een vuurwapen.