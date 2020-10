Modehuis Gucci gebruikt 37 jaar oud lied ("Mani meme") van Belgische Pas De Deux in internationale campagne

Pas De Deux was een experimentele Belgische electrogroep die in 1983 bekend werd door zijn controversiële deelname aan het Eurovisiesongfestival met "Rendez-vous". Het lied was tijdens de preselecties door de jury tot winnaar uitgeroepen, tot groot ongenoegen van het aanwezige publiek. "Rendez-vous" bestond uit amper twee zinnen ("Rendez-vous, maar de maat is vol en m'n kop is toe"), die gedurende het hele lied herhaald werden op een repetitieve melodie.