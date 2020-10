Mondmaskers en flesjes alcoholgel belanden te vaak in zee

Fracties van dat soort afval kunnen ook in die dieren terechtkomen, dus ook in ons, als we de dieren opeten. De campagne werkt met posters van dieren, zoals de mossel, de garnaal en de kwal en dringt erop aan dat we minder slordig omgaan met onze mondmaskers. “We gaan dat verspreiden op verschillende locaties aan zee. In bijvoorbeeld de bezoekerscentra aan de kust en via sociale media. Ook mensen buiten West-Vlaanderen moeten hierop attent gemaakt worden, zegt Warrie.

Meer informatie over de actie vind je op de website van "De zee begint bij jezelf".